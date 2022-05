Bolsonaro finge não ter responsabilidade pelo preço da gasolina, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

ICL

247 - "Bolsonaro ilude o eleitor ao fingir estar de mãos atadas", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco ao comentar a posição do ocupante do Palácio do Planalto sobre o aumento dos preços dos combustíveis .

"A União é a acionista controladora da Petrobras. Tem poderes para nomear e demitir o comando da empresa. Se não quiser mudar a política de preços, pode criar subsídios ou fundos de estabilização", aponta o jornalista em sua coluna no Globo.

Diante de questões complexas, todo presidente tem que fazer escolhas e contrariar interesses. Bolsonaro prefere cruzar os braços e posar de comentarista do próprio governo. Mello Franco lembra que em sua live semanal depois do anúncio do lucro da Petrobrás, Bolsonaro disse que o nome da empresa iria “para a lama” se o diesel voltasse a subir. Quatro dias depois, a empresa divulgou um novo reajuste de 8,87%. Bolsonaro continua sem fazer nada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o governo Michel Temer, a Petrobras atrela seus preços ao mercado internacional. Os valores acompanham as cotações do dólar e do barril do petróleo. A fórmula já fez o capitão colher os louros da gasolina mais barata em 20 anos. Agora ele lida com a fúria de motoristas obrigados a pagar mais de R$ 8 por litro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE