Bolsonaro prepara golpe e deve ser responsabilizado por ataques à democracia, diz professor da UFRJ

247 - Professor da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva defendeu, em artigo na Folha de S.Paulo, que Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado pelas ameaças constantes que faz às instituições democráticas do País. O acadêmico afirma que Bolsonaro prepara um novo golpe de Estado no Brasil, que segue o “golpe continuado” inciado com o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016.

“Quando banalizamos as declarações de um dirigente político, na condição de presidente da nação, ameaçando o Estado de Direito, o sistema eleitoral e a própria realização das eleições por uma quimérica possibilidade - sem quaisquer evidências - de fraude, podemos ter a certeza de que algo vai muito mal na República”, argumentou.

Segundo o colunista, Bolsonaro “deve ser advertido e, então, trazido perante sua responsabilidade de afronta aos Poderes constitucionais”. “Por palavras ameaçadoras, ações e inações, o presidente feriu os valores fundantes da República, sua harmonia e seu pleno funcionamento, seu equilíbrio e sua complementaridade”, destaca.

Ainda, Francisco Carlos Teixeira da Silva argumenta que “o conjunto da sociedade civil organizada, em suas associações e entes, deve compreender, como parece ter entendido com certa lentidão, que a face grosseira e patética do presidente, para além do despreparo, oculta um liberticida”. “Bolsonaro nunca coube na faixa presidencial: relaxado, mal-ajambrado e chulo, levou o país ao caos”, afirma.

“As noções básicas de respeito e de contenção foram enxovalhadas, e ele continua na sua empreitada, vilipendiando o cargo e os símbolos da República e levando a nação ao luto e à tragédia”, continua.

“No ‘cercadinho’ ou em lives, para risos e escárnio, em especial na tentativa de calar a vontade do Senado e do povo sob a ameaça das legiões, corremos o risco de permitir a derrubada da República e a instauração de uma ditadura de calígulas de reality show guardada por seus pretorianos”, conclui.

