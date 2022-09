Bolsonaro reforçou sua "péssima imagem internacional" em Londres, diz Eliane Cantanhêde

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde, em artigo publicado no Estado de S. Paulo nesta terça-feira (20), afirmou que Jair Bolsonaro (PL) reforçou "sua péssima imagem internacional" durante viagem a Londres, Inglaterra, para o funeral da rainha Elizabeth II.

"O que fica da viagem é a foto, inacreditável, do presidente do Brasil com um sorrisão ao cumprimentar o rei Charles, filho da rainha morta. Rindo no velório? Como se fosse uma festa? É falta de decoro, de compostura, de elegância. De matar de vergonha", diz a jornalista.

"E esse presidente do Brasil pegou o braço do rei, como num abraço de velhos amigos, tomando chope no bar da esquina. Qualquer secretário do Itamaraty, ou aspirante a diplomata de qualquer país, sabe que não se toca em reis e rainhas e não se ri alegremente em velório – aliás, nem de reis nem de plebeus", complementa.

Ela ainda prevê uma nova vergonha de Bolsonaro durante discurso nesta terça-feira (20) na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "Bolsonaro fará discurso, ou comício, não para a comunidade internacional, mas para o eleitor brasileiro. Só falta ele repetir que vai vencer em primeiro turno, como fez em Londres, ou dizer que, se perder, o Brasil vai mergulhar no comunismo. Sem pé nem cabeça, típico de um presidente que usou o dia nacional para se vangloriar de ser 'imbrochável'".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.