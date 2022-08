Bolsonaro será alvo de panelaço durante entrevista ao Jornal Nacional

Apoie o 247

Do blog do Esmael – O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) será alvo de maior panelaço do mundo, na segunda-feira (22/08), às 20h30, durante entrevista ao vivo para o Jornal Nacional na TV Globo.

Nas redes sociais, grupos anti-bolsonaro dizem que estão se preparando para bater panelas durante os 40 minutos da entrevista com o inquilino do Palácio do Planalto ao JN.

Após 4 anos, Bolsonaro voltará a sentar-se na bancada ao lado dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

O panelaço foi introduzido no Brasil como método de protesto e descontentamento com o governo federal.

Há motivos de sobra para que os brasileiros batam panela nesta segunda-feira:

33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias;

A taxa de desemprego no país é uma das maiores do mundo;

Precarização da mão de obra e aviltamento do poder de compra dos salários;

Volta da inflação, que come maior parte dos rendimentos;

Comida cara e vulnerabilidade alimentar;

Passagens aéreas mais caras do mundo;

Fim do Auxílio Brasil após as eleições;

Novos aumentos no preço dos combustíveis em dezembro, após as eleições, com o fim da redução do ICMS; e

63 milhões de inadimplentes.

