Brasil 247 se junta à rede internacional TV BRICS

TV BRICS - Na quinta-feira, 15 de dezembro, a TV BRICS e o portal brasileiro de notícias Brasil 247 assinaram um memorando de cooperação.



“O BRICS é uma das plataformas internacionais mais relevantes atualmente, cujos países-membros vêm colhendo os frutos de um intenso intercâmbio econômico. Suas vozes também vêm ocupando um espaço cada vez maior no cenário internacional. No campo midiático, parcerias como a do Brasil 247 com a TV BRICS atuam para aumentar o nível de conhecimento dos nossos públicos sobre os países BRICS, solidificando o bloco”, disse Leonardo Attuch, diretor e membro do conselho editorial do Brasil 247.



As partes se dispõem a cooperar na organização e assistência do suporte de informações para visitas de chefes de estado e delegações oficiais de seus estados, bem como outros eventos e acontecimentos entre seus países, que ocorram nos territórios da Federação da Rússia e da República Federativa do Brasil.



A TV BRICS e o Brasil 247 farão um esforço de comunicação conjunto para cobrir eventos atuais de interesse dos dois países em inglês e português.



Além disso, os meios de comunicação concordaram em promover o intercâmbio de pessoal, jornalistas, fotojornalistas e outros especialistas para adquirir experiência útil.



O Brasil 247 é um dos maiores portais de notícias do Brasil. Seu objetivo é formar os valores humanísticos do público, promover o desenvolvimento da economia nacional, aderir aos princípios do multilateralismo na política externa e proteger o direito dos cidadãos à informação.



A TV BRICS fortalece parcerias com a mídia nacional em todos os países do BRICS. A rede internacional coopera com mais de 40 maiores agências de notícias, canais de TV de mídia no Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul.

