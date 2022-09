Briga de sites de apostas causa mal-estar nos bastidores da Globo

Apoie o 247

247 - Os sites de apostas Betnacional e Pixbet causaram uma dor de cabeça para a Globo nas últimas semanas. É que ambas compraram espaços para anunciar seus trabalhos na cobertura da Copa do Mundo do Catar, que acontece entre novembro e dezembro deste ano, mas de formas diferentes. A área comercial teve de se explicar para acalmar os ânimos nos bastidores. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A Pixbet, que tem Galvão Bueno como seu garoto-propaganda, pagou R$ 175 milhões e adquiriu a cota de patrocinador master das transmissões. Será a primeira banca de jogos a expor sua marca em um Mundial na TV aberta. Junto com ela estão grandes empresas como Ambev, Claro e Itaú, que já são figurinhas carimbadas em todos os anos de Copa.

Segundo apurou o Notícias da TV, a equipe da Pixbet estranhou o anúncio e imediatamente entrou em contato com diretores da Globo. A empresa pediu explicações, já que tem acordo de exclusividade no segmento em que atua como patrocinadora master dos quatro jogos por dia que a TV vai mostrar. Se outra empresa entrou, um contrato havia sido quebrado.

Mas rapidamente a emissora explicou que houve um erro da Betnacional. A concorrente da Pixbet comprou inserções nos intervalos das partidas, o que é permitido por contrato.

Para evitar mais constrangimentos, a Globo pediu à Betnacional que retirasse o anúncio do ar e refizesse com outros termos, o que ocorreu. A Pixbet se deu por satisfeita e confirmou que fará outros investimentos no futebol da emissora líder, em intervalos de partidas da Copa do Brasil, por exemplo.

