Bruno Boghossian: 'Bolsonaro apostou em um ilusionismo e enterrou o debate sobre a segurança pública no Brasil'

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (25) no jornal Folha de S.Paulo, Bruno Boghossian, repercutiu a chacina de 25 mortos na Vila Cruzeiro, zona norte da cidade do Rio, e afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "enterrou o debate sobre segurança pública no Brasil".

"O capitão vendeu na última eleição a ideia de que teria uma solução mágica para a violência. Entregou um número de ilusionismo que tinha como pontos centrais a liberação de armas e o incentivo à matança", disse.

No governo, Bolsonaro recorreu a medidas pontuais, como a transferência de chefes de facções criminosas para presídios federais", continuou. 'O presidente preferiu fazer propaganda de uma falsa relação entre a ampliação do acesso a armas de fogo e a redução da violência. Também tentou emplacar, sem sucesso, o excludente de ilicitude — que ele chamava na campanha de 'carta branca para policial matar'".

