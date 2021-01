Bruno Boghossian: Bolsonaro transformou militares em sócios do desastre nacional

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Bruno Boghossian afirma que, "em busca de proteção, Bolsonaro transformou os militares em sócios paritários do desastre nacional ao mandar Eduardo Pazuello para a cadeira de ministro da Saúde". "A abertura de uma investigação no STF sobre a omissão do general na pandemia torna esse vínculo irreversível", continua.

"Pazuello seguiu as ordens mais delinquentes do presidente da República —da recomendação do uso de remédios ineficazes até a sabotagem à vacinação. O general se recusou a migrar para a reserva, seguiu a doutrina militar e respeitou a hierarquia ao cumprir as determinações do chefe. Os delitos da dupla, portanto, são coincidentes", complementa.

Segundo o colunista, "em momentos críticos, Jair Bolsonaro tenta se agarrar aos militares para sobreviver". "Quando o Supremo estava em seu encalço, em abril do ano passado, o presidente protagonizou uma manifestação golpista na porta do quartel-general do Exército. Agora, acuado pela crise do coronavírus, ele busca refúgio mais uma vez nas Forças Armadas", diz.

