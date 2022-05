Campanha da Volkswagen é alvo de homofobia nas redes sociais

Apoie o 247

247 - A Volkswagen anunciou o novo VW Polo 2023 nas redes sociais e foi alvo de postagens homofóbicas após escalar um casal gay para protagonizar uma campanha do seu novo veículo. Na legenda da foto, dois homens aparecem abraçados diante do carro. Foi postada no Twitter, no Instagram e no Facebook, no último dia 6.

A montadora diz: "Sabe o que evoluiu junto com você? O Polo. O que já era bom ficou ainda melhor, com muito mais segurança e tecnologia. Você acessa seu veículo sem o uso de chaves, aproveita a transmissão automática de 6 velocidades e se conecta com tudo pelo VW Play".

A montadora afirmou que a iniciativa faz parte de postagens sobre o tema da diversidade iniciado em junho de 2021 pela empresa.

Internautas fizeram postagens homofóbicas nas redes sociais. Um deles postou uma chave de rodas com a ponta da ferramenta em formato de "pênis".

Uma internauta postou: "o carro só anda de ré";

Outra pessoa escreveu: "Essas agências de propaganda estão loucas. Qual a necessidade disso? Pelo amor de Deus!".

Um usuário disse: "o problema é tentar fazer parecer normal algo que é abominável".

