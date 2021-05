Canais da Russia Today em inglês e alemão são bloqueados no YouTube

247 - O canal em inglês da Russia Today no YouTube recebeu uma suspensão por causa de suposta desinformação sobre a Covid-19, restringindo temporariamente sua capacidade de lançar transmissões ao vivo. A RT na Alemanha enfrentou sanções semelhantes.

Na sexta-feira (30), quatro vídeos no principal canal em inglês da RT foram tornados inacessíveis para os espectadores pelo que o YouTube disse serem violações de suas políticas sobre "desinformação médica" e "spam, práticas enganosas e golpes".

A RT já solicitou esclarecimentos ao YouTube. De acordo com as regras do YouTube, o bloqueio de quatro clipes em um canal resulta na penalidade de não organizar transmissões ao vivo pelos próximos sete dias.





