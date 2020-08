Canal do Youtube recebe Lula e abre retransmissão em pool para todos os canais progressistas

O Canal do Conde no Youtube abriu o direito de transmissão, para todos os canais progressistas, da entrevista ao vivo com o ex-presidente Lula, que será realizada neste domingo, dia 9, às 11h da manhã. A TV 247 estará no pool de canais e também irá retransmitir a entrevista edit

247 - Uma entrevista “diferente”. É assim que define a entrevista com o ex-presidente Lula o editor do 247, Gustavo Conde. “Será um momento para oxigenar o debate público no país e o dia dos pais é uma data ideal para chegar nos corações das pessoas, já cansadas de tanto ódio e tanta dor pelas perdas da pandemia mal gerenciada pelo governo”, diz Conde.

A transmissão terá uma novidade: será aberta para todos os interessados em re-transmiti-la ao vivo.

Conde destaca o procedimento: “para re-transmitir uma live no Youtube, basta usar aplicativos como Zoom, Streamyard e outros: compartilha-se o vídeo na tela, amplifica-se a imagem e a transmissão simultânea está em operação.”

Leia a descrição da entrevista:

“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista especial ao comunicador Gustavo Conde. Lula virá para um papo mais intimista, com lembranças do período da prisão política, da família, da ditadura, da presidência e da trajetória pessoal de construção de um partido político que se confunde com a própria democracia brasileira.

Será um momento especial, de “respiro”, descontração e oxigenação do debate público, com a ativação da memória de um Brasil que deu e dava certo.

Os temas quentes da política e do cenário nacional, no entanto, também serão tratados, à luz da conversa mais franca e tensionada pelo clima pré-eleitoral, pandêmico e de desconstrução da operação Lava Jato, ciclo de mentiras que destruiu a economia e o tecido institucional do país, nos levando à Bolsonaro.

A entrevista contará com um regime de difusão inédito: pela primeira vez, um canal progressista disponibilizará para todos os outros canais progressistas do país o direito de re-transmitir, na íntegra e ao vivo, a entrevista com o ex-presidente Lula. Todos os canais interessados, perfis de Facebook, Twitter, Instagram e demais redes sociais estão autorizados a reproduzir a transmissão, desde que sejam dados os créditos para o Canal do Conde.

Para re-transmitir uma live no Youtube, basta usar aplicativos como Zoom, Streamyard e outros: compartilha-se o vídeo na tela, amplifica-se a imagem e a transmissão simultânea está em operação.

Na origem desta transmissão, já estarão participando da difusão: Canal do Conde, Perfil de Gustavo Conde no Facebook, Twitter @condegustavo, Canal da TV 247, Fanpage 247 no Facebook, Twitter 247, Canal do Grupo Prerrogativas e Canal da TV Declatra (Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora).

Todos os demais interessados estão autorizados a re-transmitir esta entrevista.

Acesse o link para retransmissão:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.