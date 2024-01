Cappelli rebate editorial e questiona 'o que busca' o Estadão: "defender os assassinos de Marielle?"

Apoie o 247

247 - O Estado de S. Paulo publicou nesta segunda-feira (15) editorial em que afirma estar ocorrendo uma "instrumentalização do caso Marielle – e, por extensão, da própria PF – pelo governo de Lula da Silva para fins políticos". "O governo de Lula da Silva está fazendo de tudo para caracterizar a entrada da Polícia Federal no caso Marielle como decisiva para que se encontrassem finalmente os mandantes do crime. Inventaram-se pretextos para que a PF pudesse participar das investigações, uma vez que o crime nada tem de federal, e agora o governo se jacta de estar bem perto de solucionar o caso", diz o texto ao criticar o presidente Lula (PT), o Ministério da Justiça e a Polícia Federal pelo compromisso de finalizar as investigações sobre o assassinato de Marielle.

O jornal ataca o governo por supostamente tentar "levantar a suspeita de que a polícia do Rio de Janeiro, comandada por um governo bolsonarista, teria feito corpo mole para chegar aos mandantes do crime". Fato é que desde 2018 as investigações estaduais sobre o crime mais emblemático dos últimos anos pouco avançaram.

Secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli criticou duramente o editorial do jornal pelo X, antigo Twitter: "de forma envergonhada, este veículo ultrapassa todos os limites e insinua nulidades processuais. O que busca? Defender os assassinos de Marielle? Ataca a Polícia Federal com que intenção? Defender os assassinos de Marielle? Ninguém ficará impune".

De forma envergonhada, este veículo ultrapassa todos os limites e insinua nulidades processuais. O que busca? Defender os assassinos de Marielle? Ataca a @policiafederal com que intenção? Defender os assassinos de Marielle? Ninguém ficará impune. https://t.co/RN9wwohMgG
January 15, 2024

