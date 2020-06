Carluxo diz que números do covid-19 estão 'inflamados'

Carlos Bolsonaro fez uma crítica em relação aos números do covid-19 no Brasil, afirmando que eles estão ‘inflamados’, ao invés de “inflados” edit

247 - Carlos Bolsonaro fez uma crítica em relação aos números do covid-19 no Brasil, afirmando que eles estão ‘inflamados’, ao invés de inflados. O erro crasso foi em postagem no Twitter, neste sábado (13).

“Os números inflamados por covid-19 são facilmente notados por qualquer cidadão em infinitas deflagrações nas redes sociais. Estratégia política mesmo que a responsabilidade sejam dos governadores e prefeitos? Tem método!”, disse o filho do ocupante do Planalto

