Charge de Latuff sobre pedofilia do Dalai Lama viraliza no mundo

247 – Uma charge do cartunista Carlos Latuff, chargista do Brasil 247, sobre o ato de pedofilia do Dalai Lama, que forçou uma criança a beijá-lo e pediu que chupasse sua língua, viralizou mundialmente. No desenho, o Tio Sam diz que o líder tibetano só deve mostrar a língua quando assim for ordenado.

"Tenho visto muita gente se espantar com o beijo de língua do Dalai-lama com uma criança. O nome disso é pedofilia, algo praticado pelos Monges budistas do Tibet há séculos, só abolido com a chegada do Partido Comunista Chinês, em 1951. O anticomunismo glamourizou o Tibet", escreveu o historiador brasileiro Célio Turino, em suas redes sociais.

"A CIA, via Hollywood, criou uma imagem totalmente falsa do país antes da chegada dos comunistas. O Tibet era uma Teocracia e foi o penúltimo país a eliminar a escravidão, também por medida dos comunistas. Castigos físicos eram norma, assim como Tributos obrigatórios aos Templos", acrescentou.

Dalai Lama, 87, líder espiritual dos tibetanos, pediu desculpas nesta segunda-feira depois que imagens o mostraram pedindo a um menino para "chupar minha língua" em um evento público.

