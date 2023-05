CMG é uma das principais transmissoras dos Jogos Olímpicos de Paris

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - No dia 6 de maio, o Serviço Olímpico de Transmissão (OBS, na sigla em inglês) e o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) assinaram um memorando de entendimento em Beijing para convidar oficialmente o CMG para ser uma das principais transmissoras dos Jogos Olímpicos de Paris. A assinatura foi testemunhada pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e pelo vice-ministro do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong.

Shen Haixiong disse que o CMG será responsável pela produção de sinais públicos internacionais para quatro modalidades – ginástica, tênis de mesa, badminton e escalada – e enviará uma equipe de produção e transmissão de mais de duas mil pessoas para cobrir o evento.

Bach disse que o CMG é um dos parceiros de mídia mais importantes do COI em todo o mundo e espera mostrar o charme único das quatro modalidades para o público global, especialmente à audiência jovem, de modo que os valores olímpicos de excelência, amizade e respeito irão além das fronteiras nacionais para chegarem ao coração das pessoas.

