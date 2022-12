Colunista britânico revela ódio por Meghan na coluna com maior número de reclamações da história

Jeremy Clarkson, do The Sun, revelou o desejo de que a população atire excrementos na esposa do príncipe Harry edit

Apoie o 247

ICL

LONDRES (Reuters) - Uma coluna do jornal The Sun, assinada pelo apresentador de televisão britânico Jeremy Clarkson sobre a esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, tornou-se o artigo com mais reclamações aos reguladores de padrões da imprensa do Reino Unido, disse o órgão nesta terça-feira, com mais de 17.500 reclamações recebidas.

Em uma coluna publicada na sexta-feira, Clarkson, que ganhou fama mundial como apresentador do programa automobilístico "Top Gear", escreveu sobre Meghan: "Eu a odeio. Não como eu odeio (a primeira-ministra escocesa) Nicola Sturgeon, ou (a serial killer) Rose West. Eu a odeio a um nível celular."

“À noite, não consigo dormir deitado ali, rangendo os dentes e sonhando com o dia em que ela será obrigada a desfilar nua pelas ruas de todas as cidades do Reino Unido enquanto a multidão grita: 'Vergonha!' enquanto joga pedaços de excremento nela."

Clarkson disse na segunda-feira que estava "horrorizado por ter causado tanto dano". O artigo foi removido do site do Sun.

A Independent Press Standards Organization (IPSO) disse ter recebido mais de 17.500 reclamações até agora, o máximo sobre qualquer artigo desde que o órgão foi criado em 2014.

Mais de 60 parlamentares assinaram uma carta escrita por Caroline Nokes, presidente do Comitê Seleto de Mulheres e Igualdades do Parlamento, ao editor do jornal The Sun alertando que tais artigos contribuem para um clima de ódio e violência contra as mulheres.

"Já chega. Não podemos permitir que esse tipo de comportamento continue sem controle", disse a carta, que foi postada no Twitter por Nokes. "Agora exigimos que medidas sejam tomadas contra o senhor Clarkson e um pedido de desculpas sem reservas seja feito à senhora Markle imediatamente."

O duque e a duquesa de Sussex, como Harry e Meghan são oficialmente conhecidos, renunciaram aos deveres reais em março de 2020, dizendo que queriam construir uma nova vida nos Estados Unidos, longe do assédio da mídia.

Em um documentário da Netflix lançado na semana passada, Meghan falou sobre como seu tratamento pela imprensa a deixou com pensamentos suicidas, além de causar preocupação sobre se ela e seus filhos estavam seguros.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.