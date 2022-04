Colunista neoliberal da Folha descobre a pólvora e diz que Bolsonaro é corrupto

Apoie o 247

247 – O colunista neoliberal Joel Pinheiro da Fonseca, que é filho do economista Eduardo Giannetti da Fonseca e tem coluna na Folha de S. Paulo, descobriu a pólvora nesta terça-feira. "Podem xingar Bolsonaro de tudo, desde que não se esqueçam de 'corrupto'. Tanto no passado como no presente, a conduta do nosso mandatário é a mesma: onde Bolsonaro está, lá tem esquema. O maior golpe de marketing de sua campanha em 2018 foi mostrar-se como paladino de valores morais e cruzado anticorrupção. Toda sua carreira é marcada pela corrupção e enriquecimento suspeito de seus filhos e mulheres", escreveu Joel .

"O esquema é simples: contrate funcionários que não fazem nada e fique com uma parte do salário deles, tudo pago pelos cofres públicos. Até o filho Eduardo teve seu primeiro emprego em Brasília enquanto cursava Direito e surfava no Rio. O resultado era expressivo: dinheiro para toda a família. A ex-mulher de Bolsonaro comprou 14 imóveis, cinco deles com dinheiro vivo. Flávio também é adepto dessa modalidade inusual de transação. Isso tudo era antes do governo. E depois do governo, temos casos de corrupção? Para dar e vender. A aliança com o centrão — que na verdade é o grupo do qual Bolsonaro sempre fez parte — não deixou de mostrar a que veio", prossegue.

