Com viés cada vez mais pró-mercado, Folha decreta fracasso do governo Lula antes mesmo da posse

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que tomou a estranha decisão de classificar a PEC da Transição como 'PEC da gastança', decidiu decretar o fracasso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes mesmo da sua posse. "Há —ou havia— uma oportunidade diante do novo governo. Em contraste com o atraso civilizatório generalizado da gestão que se encerra no fim deste ano, o cenário econômico transformou-se para melhor", aponta o editorial publicado na primeira página.

"A estratégia correta seria uma intervenção prudente na despesa pública, limitada ao suficiente para assegurar a assistência social. A responsabilidade fiscal facilitaria a queda da inflação e dos juros, e a economia poderia recobrar o crescimento sustentável, crucial para a redução da pobreza. Foi outra, porém, a escolha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E, não por acaso, a recuperação que se podia vislumbrar ficou nublada em menos de dois meses após o desfecho da eleição", prossegue o texto.

"Por ora, só se viu a opção pela gastança, que quando muito produzirá um impacto de curto prazo na atividade produtiva. Para, na sequência, colherem-se mais inflação, juros e endividamento, com o consequente impacto negativo no emprego", escreve ainda o autor do editorial. "A imprudência orçamentária, infelizmente, parece fato consumado. A chamada frente ampla, que ajudou Lula a chegar novamente ao poder, deve encarar a realidade: no lugar do esperado Lula 1, Lula 3 começa repetindo os erros de Dilma Rousseff", finaliza.

