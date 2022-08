Comentaristas de extrema-direita e repórteres estão em pé de guerra na Jovem Pan

Apoie o 247

247 - Comentaristas de extrema direita e repórteres da Jovem Pan estão em ponto de colisão nos bastidores. Os jornalistas que entram ao vivo em programas têm reclamado com a direção de serem desmentidos ao vivo pelos analistas quando dão informações sobre consideradas negativas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma reunião aconteceu nesta segunda (8) para tentar resolver o problema. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Pelo menos três repórteres reclamaram com chefes sobre o assunto, segundo apurou o Notícias da TV. O caso mais grave aconteceu com Maicon Mendes na última sexta (5), dentro do noturno Jornal Jovem Pan. Os desmentidos são feitos por comentaristas como Rodrigo Constantino, Cristina Graeml, Alfredo Scaff e Marco Antônio Costa, todos eles árduos defensores do bolsonarismo em programas.

Na sexta, Maicon Mendes noticiou a informação que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nunes Marques revogou decisão que proibia o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, aliado de Jair Bolsonaro, de se candidatar nas eleições. Mendes deixou claro que Nunes e Bolsonaro tinham relação próxima --o que é sabido porque foi o atual presidente que o indicou ao STF.

Inconformado com o tom da reportagem, Scaff vociferou contra Mendes: "Dá impressão na reportagem que o ministro Nunes Marques está decidindo junto com o Bolsonaro. O que é inadmissível. Fazer isso é vincular ato jurídico com atos políticos. Eu acho que a gente precisa parar com esse assunto, de ficar fulanizando decisões jurídicas de quem não conhece nada de ato jurídico. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de reportagem", criticou Scaff.

Logo após, Constantino apoiou Scaff: "A gente nunca vê um repórter dizer que existe um ministro petista, ministro tucano. A gente só vê repórter dizendo que existe um ministro bolsonarista. Mas vamos lá, né?". Editores e colegas ligaram para Mendes e mostraram apoio a ele após os ataques. Por causa dos frequentes casos, Maicon Medes se tornou o novo alvo de xingamentos nas redes sociais. Bolsonaristas começaram a chamá-lo de "comunista" e "repórter de esquerda".

