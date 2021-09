Compositor que acusa Adele de plágio diz que busca justiça: “não quero brigar, só quero que reconheçam a minha música”

Apoie o 247

247 - Mais um capítulo do suposto plágio da cantora Adele. O compositor da música "Mulheres", Toninho Geraes, que ficou famosa na voz de Martinho da Vila, está reunindo provas para levar para a Justiça em um processo contra a britânica por conta da música "Million Years Ago", gravada em 2015. A reportagem é do portal UOL.

Toninho conta que só tinha ouvido falar da Adele de nome, e que não tinha muito contato com as músicas dela. Porém, um grande amigo, o produtor e arranjador musical Misael da Hora, escutou a canção e na hora viu a semelhança entre ambas as melodias.

Em entrevista ao Fantástico na noite de ontem, ele revelou que até pensou que fosse uma gravação em inglês de "Mulheres".

Depois disso, os advogados do compositor contrataram dois especialistas para provar que as músicas são semelhantes e agora querem levar a ganhadora do Grammy até os tribunais. Os representantes de Toninho contaram que estão tentando um acordo, e até enviaram notificações extrajudiciais a equipe de Adele, mas que não houve nenhum retorno em quatro meses.

Entre os notificados, o único a se pronunciar foi a gravadora Sony do Brasil, que em nota, afirmou que o caso está nas mãos da XL Recordings e da própria Adele. Outro que está sendo intimado é o produtor Greg Kurstin, que compôs a canção ao lado da cantora.

Ao final da entrevista, Toninho diz que não quer briga com ninguém e está disposto a conversar com Adele sua equipe para encontrar a melhor saída para esse caso.

"Eu não quero brigar, só quero que reconheçam que a minha música está dentro da obra dela", disse.

