Conselheiros e jornalistas do 247 integram equipe de transição do governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes dos Conselhos Editorial e Administrativo do Brasil 247, além de comentaristas da TV 247 e colunistas, estão presentes em diversos grupos técnicos da equipe de transição do governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva.

Os nomes foram anunciados em três listas por Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e coordenador geral da equipe de transição.

O ex-ministro Aloizio Mercadante - que foi responsável pela elaboração do programa de governo - é coordenador técnico da equipe de transição. Mercadante é membro do Conselho Editorial do Brasil 247.

Na lista anunciada nesta quarta-feira (16), fazem parte do 247 o ex-ministro Celso Amorim, no grupo de Relações Exteriores; os jornalistas Florestan Fernandes Junior, Tereza Cruvinel, Helena Chagas e Hélio Doyle no grupo da Comunicação Social; Marco Aurélio Carvalho, Carol Proner e Wadih Damous no grupo de Justiça e Segurança Pública; e Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP, no grupo de Minas e Energia.

Iêda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), e Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos, integram o grupo da Igualde Racial.

Confira a relação de todos os conselheiros e comentaristas do 247 que estão na equipe de transição do governo eleito:

Aloizio Mercadante - membro do Conselho Editorial

Celso Amorim - membro do Conselho Editorial

Florestan Fernandes Junior - comentarista na TV 247, colunista e membro do Conselho Editorial e Administrativo

Tereza Cruvinel - comentarista na TV 247 e colunista

Helena Chagas - comentarista e apresentadora na TV 247, colunista

Carol Proner - colunista e membro do Conselho Editorial

Marco Aurélio Carvalho - colunista e membro do Conselho Editorial

Deyvid Bacelar - comentarista na TV 247

Iêda Leal - comentarista na TV 247

Douglas Belchior - comentarista na TV 247

Wadih Damous - comentarista na TV 247

Hélio Doyle - colunista

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.