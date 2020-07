Conselho de Educação Física denuncia Claudia Raia por dar dicas de exercícios físicos

247 - Uma denúncia feita pelo Conselho Regional de Educação Física contra a atriz Claudia Raia causou bastante repercussão nas redes sociais. O motivo alegado: prática ilegal da profissão, uma vez que ela tem postado vídeos em seu perfil no Instagram ensinando seus seguidores a fazerem exercícios físicos, mesmo não sendo formada na área.

No documento, o órgão - que é responsável por fiscalizar o exercício profissional -, afirma estar recebendo várias denúncias de irregularidades quanto ao exercício da profissão de Educador Físico.

“Como se comprova através dos links, a Denunciada (a atriz) começa o vídeo explanando que está iniciando com um aquecimento que pode ser realizado de qualquer jeito por quem está acompanhando. Cita como exemplo: pular corda ou com um deslocamento frontal e lateral, que nada mais é do que uma corrida para frente e para trás ou de um lado para o outro e polichinelos (...) Não podemos permitir que, reiteradamente, pessoas não habilitadas exerçam ilegalmente a profissão na prestação dos serviços à sociedade, como se Profissionais de Educação Física fossem”, diz um trecho.

A atriz divulgou o seguinte comunicado pela assessoria de imprensa: “Claudia Raia tem muito apreço e respeito pelos professores de educação física e instrutores e por muitos anos é acompanhada por seu personal trainer Tonhão (que está com ela há 20 anos). Sempre que faz algum exercício físico que é gravado, Claudia está sendo orientada e supervisionada por um profissional. Como profissional da arte, atriz e bailarina, que tem seu corpo como ferramenta de trabalho, ela tem consciência sobre o assunto e sempre alerta seu público sobre a necessidade de se exercitar sob supervisão e orientação profissionais. Inclusive nos referidos vídeos (citados pela CRF1), Claudia estava fazendo um treino do profissional de educação física Marcos Prado (professor de seu marido, Jarbas Homem de Mello) que estava monitorando o treino por videochamada”.

