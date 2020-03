Coronavírus isola ‘bolha’ bolsonarista na internet

De acordo com Fábio Malini, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, da Universidade Federal do Espírito Santo, a maneira como Jair Bolsonaro lida com a crise do coronavírus “faz com que a popularidade e o controle dessa narrativa feitos por aqueles que militam a favor do governo fiquem muito diminuídos” edit

247 - Jair Bolsonaro não está isolado apenas politicamente, mas também nas redes sociais. De acordo com Fábio Malini, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, da Universidade Federal do Espírito Santo, a escala global da pandemia ajuda a entender o isolamento narrativo dos bolsonaristas.

“O aumento do número de pessoas falando sobre o tema, em particular no Twitter, faz com que a popularidade e o controle dessa narrativa feitos por aqueles que militam a favor do governo fiquem muito diminuídos”, disse. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

O estudioso afirma que o avanço do coronavírus deve gerar ainda mais crítica contra o governo. “Relatos de pessoas que vivenciam a dor da perda, a situação econômica, tudo faz com que se inicie um processo de crítica contra quem está no poder”, afirmou.

Segundo o pesquisador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, Marco Aurélio Ruediger, “a crise refletiu sobretudo a incapacidade do presidente de entender a situação ao construir uma narrativa de que isso não seria um problema a se levar em consideração”. “Mas a informação circula em tempo real e as pessoas puderam ter dimensão do problema e ver como diferentes líderes têm lidado com a situação”, disse.

