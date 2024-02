Dallagnol apanha nas redes após início de investigação contra a Transparência Internacional (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) foi detonado nas redes sociais após o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinar investigação sobre a atuação da Transparência Internacional (TI) no Brasil, onde a entidade fez um conluio com a Operação Lava Jato, que tinha o ex-parlamentar como procurador do Ministério Público Federal (MPF-PR).

De acordo com informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG estrangeira "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS". >>> Processo contra a Transparência Internacional mostra que ONG pretendia gerir R$ 2,3 bilhões do erário



O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) afirmou que "a imprensa brasileira de direita em pânico mal dissimulado. "A Transparência Internacional agiu de má-fé e desonestamente em seu apoio à Lava Jato, ao golpe contra Dilma Rousseff e à prisão de Lula. A TI era sua fonte na cobertura. Cumplicidade?".

A imprensa brasileira de direita em pânico mal dissimulado diante dos fatos que indicam que a Transparência Internacional agiu de má-fé e desonestamente em seu apoio à Lava Jato, ao golpe contra Dilma Rousseff e à prisão de Lula. A TI era sua fonte na cobertura. Cumplicidade? pic.twitter.com/8n3H6oQHsC





O esquema da Lava Jato, revelado pelo diretor do ONG Transparência Internacional Bruno Brandão.



Aqui ele denuncia que Moro e Deltan Dallagnol usaram a Lava Jato para favorecer o Bolsonaro.



Lembram das histórias de Tacla Duran...



Agora é cada um por sí. pic.twitter.com/ETj4MkTKrY

Corrupção (dos princípios jornalísticos) é dar espaço a uma ong picareta como a Transparência Internacional, depois de tudo que se descobriu dessa entidade que tinha relações políticas com a Lava Jato e sonhava receber a grana pesada da fundação bilionária que Moro e Deltan… pic.twitter.com/Oxlh4XlJ8G

Globo usa relatório inconsistente da Transparência Internacional para atacar o governo Lula https://t.co/GiYx6XerTH ONG pretendia receber bilhões da fundações que seria criada por Deltan Dallagnol

Algumas perguntas para a Transparência Internacional que a grande mídia NUNCA vai fazer (porque não é jornalismo o que fazem):



1) Por que vocês fizeram campanha pela prisão de um líder político antes que ele fosse sequer condenado em qualquer instância da Justiça? A TI não… pic.twitter.com/lQ45Wy3vzw

