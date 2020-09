Datena faz defesa de congelamento do preço do arroz e deputado bolsonarista o chama de comunista (vídeo)

Datena defendeu durante o seu programa, Brasil Urgente, que fosse estabelecido o tabelamento de preços da cesta básica e o congelamento do preço do arroz edit

247 - O apresentador José Luiz Datena criticou a postura do governo Bolsoanro e defendeu durante o seu programa, Brasil Urgente, que fosse estabelecido o tabelamento de preços da cesta básica e o congelamento do preço do arroz para que os mais pobres não sofram na pandemia de coronavírus.

As declarações do apresentador em rede nacional fez deputados bolsonaristas como Carlos Jordy a chamar o jornalista de "comunista".

“Datena tem a ‘solução’ para resolver o aumento do preço do arroz. Ele propõe o mesmo que Stalin, Lênin, Chavéz e Fidel: o COMUNISMO”, escreveu o parlamentar.

Em seu blog, Datena reafirmou a posição. "Sou contra tabelamento de preços, é verdade. Mas sou contra preços abusivos de cesta básica também. Especialmente em uma pandemia, isso é um absurdo. Controlar o preço do mínimo que a população deve consumir para se manter vivo, que é comida, aí eu sou a favor."









Datena tem a “solução” para resolver o aumento do preço do arroz. Ele propõe o mesmo que Stalin, Lênin, Chavéz e Fidel: o COMUNISMO. pic.twitter.com/MQQNGW3TtZ — Carlos Jordy (@carlosjordy) September 18, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.