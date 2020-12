"Década": após ser motivo de piadas, Folha muda manchete, mas omite méritos do PT

Matéria da Folha de S.Paulo sobre negros nas universidades brasileiras agora está intitulada como "Negros estão na faculdade, e não (só) para fazer faxina". O título anterior era "Década colocou os negros na faculdade, e não (só) para fazer faxina". Mesmo com a mudança, o jornal omitiu que essas conquistas se devem, principalmente, aos governos Lula e Dilma edit

247 - Após ser alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais, a Folha de S.Paulo mudou o título de manchete sobre negros nas universidades brasileiras. Agora a matéria está intitulada como "Negros estão na faculdade, e não (só) para fazer faxina", diferentemente do gancho anterior - "Década colocou os negros na faculdade, e não (só) para fazer faxina" -, que omitiu os méritos dos governos Lula e Dilma no aumento do números de negros e pardos nas instituições de ensino superior.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retuitou algumas postagens do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP), atual deputado federal, sobre as conquistas dos governos do PT.

"Foi na década governada pelo [email protected] que a pobreza mais diminuiu no Brasil. As 'minorias' começaram a ocupar espaços de poder e o país era referência mundial em avanço tecnológico e desenvolvimento social e econômico", escreveu o parlamentar no Twitter.

Segundo o congressista, "o PT foi agente no combate ao racismo no Brasil e central na inclusão desse recorte da população às universidades e outras posições de poder".

"O PT fez e faz parte da luta antirracista", disse. "E isso é comprovado pelos dados. Muito ainda precisa ser feito, ainda mais agora depois do golpe e de tantos retrocessos desde então. Por isso seguimos lutando, no Congresso, para conter esses ataques".

