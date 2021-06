Denúncias de corrupção atingem o coração do PP, pilar da aliança parlamentar do governo Bolsonaro

Colunista do Globo opina que aliança com o chamado Centrão é atingida pelas denúncias de propina na compra de vacinas edit

247 - "As últimas denúncias de cobrança e oferta de propina em negociações de vacina no Ministério da Saúde atingem em cheio o PP", escreve a jornalista Malu Gaspar.

O PP, partido de direita que integra o chamado Centrão, é o principal pilar de sustentação do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Um dos seus principais dirigentes é o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que está no centro das denúncias.

"O partido comandava, até ontem, a diretoria de logística do Ministério da Saúde por intermédio de Roberto Dias", denunciado por pedir propina de US$ 1 por dose de vacina a um representante da empresa indiana Davati Medical Supply, que tentou vender um lote de 400 milhões de doses da Astrazeneca ao governo brasileiro.

"Indicado formalmente por Abelardo Lupion, ex-deputado do PP do Paraná, Roberto Dias na prática servia a dois senhores, segundo funcionários e ex-funcionários do ministério da Saúde: o próprio Lupion e Ricardo Barros, também do PP paranaense", escreve Malu Gaspar.

