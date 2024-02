Descontrolado, Bolsonaro dá entrevista a youtuber português e volta a atacar instituições brasileiras

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jair Bolsonaro, que está inelegível por conta de ataques à democracia, deu uma entrevista ao youtuber português de extrema direita Sérgio Tavares. Mesmo derrotado, Bolsonaro segue atacando as instituições democráticas.

“A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E, depois, o STF, que três dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam para eleger Lula a qualquer preço. Acabaram as eleições, e ninguém entende como Lula da Silva ganhou as eleições”, disparou o ex-ocupante do Palácio do Planalto.

continua após o anúncio

“A maioria dos ministros do Supremo comemorou muito a eleição do Lula. Diziam que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro”, completou.

Bolsonaro ainda acusou, sem apresentar provas, o presidente Lula de ser “ligado” à Coreia do Norte, ao regime político de Cuba e de achar "que o Hamas não é terrorista“.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: