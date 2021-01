'Desgraçados. Vocês têm as mãos sujas de sangue', diz Felipe Neto a Bia Kicis e Alexandre Garcia

Com o colapso na saúde em Manaus, o youtuber lembrou que a deputada e o jornalista comemoraram quando a capital amazonense saiu do regime de lockdown, ampliando a disseminação do coronavírus edit

247 - Diante do mais absoluto e completo colapso no sistema de saúde de Manaus, onde pacientes com Covid-19 morrem por sufocamento sem que possam ter ajuda de cilindros de oxigênio para respirar, o youtuber Felipe Neto usou o Twitter nesta quinta-feira (14) para relembrar declarações da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e do jornalista da CNN Brasil Alexandre Garcia nas quais comemoram a saída da capital amazonense do regime de lockdown.

“Olha aí o resultado dessa corja de imbecis! Olha o que vocês causaram, seus desgraçados”, escreveu Felipe Neto a Alexandre Garcia, repercutino postagem do jornalista, que dizia: "o difícil cerceamento de liberdades. Como Búzios, Manaus não aceita lockdown".

À Bia Kicis, o influenciador disse: "cada um de vocês tem as mãos sujas de sangue. Vocês podem até não responder na justiça criminal, mas com certeza a justiça da história será implacável. Malditos".

Olha aí o resultado dessa corja de imbecis!



Olha o que vocês causaram, seus desgraçados. pic.twitter.com/akdkgzhZvE — Felipe Neto (@felipeneto) January 14, 2021

Cada um de vocês tem as mãos sujas de sangue.



Vocês podem até não responder na justiça criminal, mas com certeza a justiça da história será implacável.



Malditos. pic.twitter.com/LdsqzNEuPa — Felipe Neto (@felipeneto) January 14, 2021

