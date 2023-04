Dino é o ministro com maior impacto nas redes nos primeiros 100 dias do governo Lula, aponta levantamento

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), foi o membro do primeiro escalão do governo Lula (PT) que mais se destacou nas redes sociais nos primeiros 100 dias da atual gestão, aponta levantamento feito pela empresa de análise de redes Bites, a pedido do jornal O Globo.

"Dino superou os demais ministros e concentrou quase 18% da tração medida para todos os integrantes do primeiro escalão. O número é quase o dobro da segunda colocada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB)", conta a reportagem.

Dino foi quem teve o maior número de interações no período em sua conta oficial: 7,4 milhões em 1.041 postagens. Ele também teve o maior crescimento em número de seguidores: 383 mil.

A Bites avalia que o ministro se tornou protagonista no mundo digital em razão das respostas ao 8 de janeiro. Além disso, travou embates com bolsonaristas ao longo deste período, sendo o episódio mais emblemático a sua ida, no mês passado, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, quando foi questionado por parlamentares ligados ao governo anterior e reagiu com humor, ironia e inteligência.

"Para chegar ao resultado, foram consideradas as contas oficiais de 33 ministros com perfis no Instagram, Facebook ou Twitter. A Bites elaborou um índice de tração que considera compartilhamentos, postagens e atribui pesos diferentes a depender do tipo de interação e da plataforma. Nessa linha, por exemplo, o Instagram é a rede com maior impacto e os compartilhamentos têm maior importância que as curtidas. O objetivo é medir a capacidade de uma conta em mover as redes", explica o periódico.

