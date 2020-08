Direção da Folha faz autocrítica por "Jair Rousseff", mas ataca Janio de Freitas

Num artigo de seu diretor de Redação, a Folha de S.Paulo recuou do título “Jair Roussef”, de 21 de agosto, que causou indignação pela comparação entre uma democrata, torturada pela ditadura, e um ex-capitão defensor das torturas e dos torturadores. A maior parte do texto, entretanto, foi usada para atacar o jornalista Janio de Freitas, que havia criticado o editorial edit

247 - Depois de um dos editoriais que já passou à história como um dos mais infames escritos no país, comparando Dilma Roussef, uma mulher honrada e lutadora pela democracia, com Jair Bolsonaro, defensor de torturadores e golpes de Estado, a direção da Folha de S. Paulo recuou nesta segunda-feira (31). Sob o título “ Uma escolha infeliz ”, o diretor de Redação do jornal, Sérgio Dávila fez autocrítica do título “ Jair Roussef ” usado no editorial de 21 de agosto e que levou a uma onda de protestos de pessoas e entidades vinculadas à luta pela democracia.

Escreveu Dávila no texto que que o jornal marcou seu recuo:”O texto era intitulado ‘Jair Rousseff’, uma escolha infeliz que tentava resumir a pertinente comparação econômica sem levar em conta que colocava na mesma expressão o sobrenome de uma democrata que foi torturada pela ditadura militar e o prenome de um político apologista da tortura, que defende não só aquele regime como suas práticas vis e sanguinolentas”.

Sob o pretexto do recuo de seu editorial, o diretor de Redação do jornal usou a maior parte de seu artigo, entretanto, para atacar o jornalista Janio de Freitas, funcionário da Folha, que havia criticado o “Jair Roussef”. Leia a reportagem do Brasil 247 sobre o artigo de Janio de Freitas: “Janio de Freitas condena editorial ‘Jair Rousseff’ e diz que Folha nunca explicou seu apoio à ditadura”. Enquanto 5 parágrafos foram usados para a autocrítica, nada menos que 14 voltaram-se a atacar Janio de Freitas.

Dávila tentou defender o jornal da acusação do uso de veículos de distribuição do jornal que foram colocados a serviço do DOI-Codi e Operação Bandeirantes na ditadura militar, para prender e levar opositores do regime para o cárcere e sessões de tortura. O diretor do jornal tentou esquivar a empresa do fato, mas no próprio texto indica que Otavio Frias Filho, em 2011, reconheceu que “se a cessão de veículos ocorreu, foi de forma episódica e sem conhecimento nem autorização de sua direção”.

