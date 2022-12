Do humorista Paulo Vieira para Luciano Huck: "vou pra porta de quartel pedir a volta do Faustão" (vídeo)

Apoie o 247

247 - No último programa Domingão com Huck em 2022, neste domingo (25), o apresentador Luciano Huck recebeu o humorista Paulo Vieira. O comediante fez críticas a manifestantes bolsonaristas pró-golpe e citou a Globo, que apoiou o afastamento sem crime de responsabilidade da ex-presidenta a Dilma Rousseff, inocentada em 2016 por técnicos do Senado e pelo Ministério Público Federal. A emissora também ajudou a propagar a agenda ultraneoliberal após 2016.

"Se eu não ganhar esse prêmio, não vou aceitar a derrota", disse o humorista. "Não vou, meu bem. Vou pedir voto impresso, vou derrubar os carrinhos da Globo, vou botar fogo no carrinho. Eu vou pra porta de quartel pedir a volta do Faustão. Não me dá esse prêmio pra você ver", acrescentou.

Paulo Vieira zoando a turma que tá na frente do quartel HAHAHAHA pic.twitter.com/A2KhL48z9W — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) December 25, 2022

Jair Bolsonaro (PL) tentou passar para a população, nos últimos anos, a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Bolsonaristas fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando o ocupante do Planalto conseguiu 49,1% dos votos e foi derrotado pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 50,9%.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Steve Bannon e os EUA

Críticas ao Judiciário são uma das alternativas do norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou na última década fazer partidos de direita chegarem ao poder nos Estados Unidos e em outros países. Em janeiro de 2021, quando o então presidente Donald Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Bannon, que foi estrategista do ex-presidente Donald Trump, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

