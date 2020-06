Donos de páginas como “Bolsonaro Opressor” e “Bolsonaro Zueiro” fazem parte do gabinete de ódio no Planalto

Reportagem do jornal O Globo explica quem são os integrantes do gabinete do ódio, liderado por Carlos Bolsonaro edit

247 - O organizador da propaganda digital do bolsonarismo, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), contratou donos de páginas de memes pró-Jair Bolsonaro, na época da campanha eleitoral de 2018. Hoje, eles fazem parte do gabinete do ódio bolsonarista. O jornal O Globo fez uma reportagem para mostrar quem são esses integrantes da equipe do “02”.

“O recrutamento foi definitivamente selado numa reunião do clã Bolsonaro com alguns desses jovens, no salão de festas do primogênito e hoje senador Flávio, em 11 de março de 2017 — mais de um ano e meio antes da eleição”, afirma a reportagem.

Fazem parte do gabinete do ódio o dono das páginas “Bolsonaro Zuero”, José Mateus Sales Gomes, e “Bolsonaro Opressor”, Tércio Arnaud Thomaz - que agora têm assento no terceiro andar do Palácio do Planalto. Além destes dois, há também o ex-aluno de Olavo de Carvalho, Mateus Matos Diniz.

Na reunião de 2017, também compareceram o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), então vereador de Niterói; o deputado estadual de São Paulo Gil Diniz, o “Carteiro Reaça”, que era assessor de Eduardo Bolsonaro; e Guilherme Julian Freire, líder do Endireita Fortaleza e agora assessor do deputado Hélio Lopes.

