Drama familiar: irmão da atriz Sheron Menezzes, da Globo, é preso por tráfico de drogas

247 - A atriz Sheron Menezzes, da novela Vai na Fé (TV Globo), vive drama um drama familiar envolvendo seu irmão, Draiton Menezes, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Porto Alegre. A informação foi divulgada pela coluna do Leo Dias no portal Metrópoles nesta terça-feira (2).

O caso ocorreu no dia 9 de dezembro de 2022, quando Draiton foi flagrado em seu carro com cinco porções de cocaína e uma pistola 9mm por policiais civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Após a abordagem policial, os agentes o acompanharam até seu apartamento, onde encontraram 65 munições de calibre 9mm, 1 balança, 797 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína. Um outro homem também estava no local e, desta forma, ambos foram levados à delegacia, onde passaram por audiência de custódia e foram presos preventivamente.

A defesa de Draiton pede sua soltura, alegando que ele é usuário e não traficante. Além disso, menciona que os policiais adentraram o imóvel sem mandado judicial. O habeas corpus, no entanto, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pois Draiton é reincidente por tráfico de drogas - com cinco processos em andamento pelo crime, ainda de acordo com a coluna do Leo Dias - e pelo fato de que a quantidade de droga encontrada em seu apartamento seria muito grande para um usuário.

Após a negativa, a defesa entrou com recurso no STJ, mas o caso ainda não foi julgado até o momento.

