Eduardo Bolsonaro diz que crescimento do feminismo é culpa de “homem frouxo”

247- O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou mais uma vez as redes sociais para fazer ofensas misóginas e machistas. Neste sábado (5) o parlamentar publicou um vídeo em sua conta no Instagram rebatendo as críticas que recebeu após dizer que o acidente ocorrido na obra do metrô na Marginal Tietê, principal via da cidade de São Paulo, ocorreu por incompetência de mulheres.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o deputado faz críticas ao que ele chama de “lacrolândia” que atacou seu posicionamento, dando destaque ao post feito pela deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) sugerindo que ele apagasse sua postagem. Ele também disse que “o feminismo só vai adiante quando homens de geleia não se posicionam”. Segundo Eduardo, a população “tem que se posicionar contra esse politicamente correto. Se o feminismo cresce é por causa de homem frouxo. Então não seja frouxo!”.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) reagiu ao vídeo publicado por Eduardo e usou a sua conta no Twitter para alertar-lo que “as mulheres representam 52,9% do eleitorado de São Paulo — a faixa etária com mais eleitoras é entre 30-39 anos, seguida pela faixa 40-49 anos”. A deputada destacou também que ” as mulheres responderão ao machista nas urnas”.

As mulheres representam 52,9% do eleitorado de SP — a faixa etária c/mais eleitoras é entre 30-39anos,seguida pela faixa 40-49 anos.



Pode ter certeza q as mulheres responderão ao MACHISTA @BolsonaroSP nas urnas! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 6, 2022

