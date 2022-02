Eduardo Bolsonaro explicita o ódio do bolsonarismo às mulheres, diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo comentou a misoginia escancarada do clã Bolsonaro, a partir da fala absurda do deputado Eduardo Bolsonaro, que atribuiu o recente acidente no metrô de São Paulo à presença de mulheres na obra. Não por acaso, todas as pesquisas apontam que as mulheres são o grupo social que mais rejeita Jair Bolsonaro. Confira:

Eduardo Bolsonaro relaciona explicitamente o acidente na obra do metrô ao trabalho de mulheres. O ódio de bolsonarismo às mulheres é uma de suas patologias. Ñ estou sugerindo q sejam gays. Seria homofóbica tal especulação. A misoginia independe de orientação sexual. Ela é, isto — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 4, 2022





explicar? Do mesmo modo como existiram judeus antissemitas, negros que viravam capitães do mato, gays homofóbicos… A simpatia voluntária pelo opressor é um acontecimento psíquico frequente, documentado, com explicação. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 4, 2022

