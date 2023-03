Eduardo Moreira faz o 'PowerPoint da muamba' de Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ironizando o PowerPoint fajuto feito anos atrás pelo ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato, o hoje deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que tentava colocar o presidente Lula (PT) como líder de uma suposta organização criminosa, o economista e comunicador Eduardo Moreira fez uma nova versão do PowerPoint, mas desta vez tratando da “muamba” de Jair Bolsonaro (PL), ou seja, do escândalo das joias dadas pela Arábia Saudita ao casal Bolsonaro.

“Em homenagem a esse ser vexaminoso chamado Deltan Dallagnol, a gente fez o nosso PowerPoint”, introduziu Moreira na apresentação do programa matinal do ICL Notícias desta quinta-feira (9).

A peça elenca todos os personagens envolvidos no transporte das joias da Arábia Saudita ao Brasil e nas tentativas de liberar parte das joias que foi retida pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. “Acompanha com a gente, Deltan. Temos as joias, que todas as pessoas ali envolvidas ao fim e ao cabo dizem que são para Bolsonaro. Temos o príncipe [da Arábia Saudita Mohammad bin] Salman, que é aquele envolvido no assassinato de um jornalista na embaixada na Turquia. Em tese [as joias] são um presente da Arábia Saudita - em tese porque existem outras versões. Temos a mochila que carregou as joias. Temos o ministro [Bento Albuquerque], que tentou liberar as joias com a carteirada. Temos a Michelle, que era, a princípio, a destinatária das joias. Temos quem dirigia a Receita Federal [Julio Cesar Ferreira Gomes], que entrou na jogada tentando pressionar. O ‘Salsicha’ [ex-ministro Adolfo Sachsida] foi o cara que liberou as joias que estão com o Bolsonaro. O coronel [Mauro] Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro que vai no avião da FAB. O sargento [da Marinha Jairo Moreira da Silva] faz o papel de Agostinho Carrara ali, a mando do Cid. E quem estava em inúmeras visitas nesses dois países durante esse período? Eduardo Bolsonaro. E a gente não pode esquecer, que é uma dúvida legítima que fica no ar: uma refinaria foi vendida por quase R$ 10 bilhões a menos do que o preço justo dela para um fundo dos Emirados Árabes”.

“Eis o PowerPoint que mostra quem está no centro da confusão das joias. E aí, Deltan? De zero a dez para o nosso PowerPoint… Ficou melhor que o teu”, finalizou Moreira.

