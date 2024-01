Eliane Cantanhêde adere à campanha contra o desenvolvimento nacional e manda recado: Lula brinca com fogo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A jornalista Eliane Cantanhêde, do jornal Estado de S. Paulo, aderiu à campanha contra o desenvolvimento nacional, capitaneada pelo Globo , com a participação de jornalistas como Demétrio Magnoli e Carlos Alberto Sardenberg . Em artigo publicado neste fim de semana, ela afirma que "Com Abreu e Lima, Lula traz de volta Chávez, Lava Jato, combustíveis fósseis e implicância com EUA" .

No texto, ela também transmite um recado ameaçador. "O presidente Lula, que gosta de brincar com fogo, já queimou a largada em 2024 ao trazer de volta às manchetes a refinaria Abreu e Lima", disse ela, sinalizando uma possível reação do Império. "Em seu primeiro giro interno de 2024, Lula acertou com gestos, programas e reaproximação das Forças Armadas, que estão em fase de, digamos, saneamento. Mas o que fica pairando são os fantasmas da Abreu e Lima, os elogios à China e os ataques aos EUA. O que o Brasil e o próprio Lula ganham com isso?", finalizou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: