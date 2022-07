Eliane Cantanhêde: Bolsonaro favorece vitória de Lula

“Bolsonaro melhora daqui, piora dali e essa soma zero é a favor do ex-presidente Lula”, aponta edit

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde, em sua coluna no jornal Estado de S.Paulo, afirma que “o presidente Jair Bolsonaro sofre da síndrome do cobertor curto na eleição: quando melhora daqui, piora dali e essa soma zero é a favor do ex-presidente Lula, que atravessa toda a campanha numa dianteira confortável e está com 14 pontos de vantagem, segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão, com a possibilidade, difícil, não impossível, de vitória em primeiro turno”.

“Bolsonaro foi de 19% para 24% entre os nordestinos, pelo Datafolha, mas está 35 pontos atrás de Lula no Nordeste e 15 pontos no Sudeste e as duas regiões reúnem 70% do eleitorado brasileiro. Ele também ganhou seis pontos entre as mulheres, mas perdeu quatro entre os homens. Ficou elas por elas, ou eles por elas”, acrescenta.

“Se o presidente melhorou um tantinho entre os de menor renda, Lula compensou entre os mais ricos. E, se Bolsonaro é o preferido dos evangélicos (43% a 33%), Lula é o dos católicos, com margem bem bem maior (52% a 25%), e tem 51% dos espíritas”, aponta.

