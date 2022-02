Eliane lamenta, mas constata adesões do centro e da centro-direita a Lula

"O MDB do Nordeste já está com Lula, o Centrão só disfarça e o PSD está com um pé no barco lulista", escreve edit

247 – A jornalista Eliane Cantanhêde lamentou, mas reconheceu em sua coluna desta sexta-feira que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem costurado apoios crescentes entre setores do centro e da centro-direita no Brasil. "Geraldo Alckmin, tucano desde criancinha, é o troféu de Lula para conversar com líderes de MDB, PSD e Centrão, incluindo o PP do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do Nordeste, onde Lula e o PT são campeões de votos. Mas a grande novidade é a aproximação de Lula com tucanos históricos", escreve.

"Enquanto o PSDB se debate em crises existenciais, o MDB do Nordeste já está com Lula, o Centrão só disfarça e Kassab acaba de assumir em público o que já se sabia desde o lançamento do nome do senador Rodrigo Pacheco: o PSD está com um pé no barco lulista", prossegue.

No fim do artigo, ela diz que "Lula e o PT não quiseram e não querem aliados e alternância, só súditos e eterno protagonismo".

