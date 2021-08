Elio Gaspari: Bolsonaro não tem cartas para jogar baralho com Alexandre de Moraes

247 - "No escurinho de Brasília circula a lenda de que Bolsonaro fez chegar ao Supremo Tribunal Federal o desconforto que lhe causa a possibilidade de sair do Judiciário uma notícia desagradável para seu círculo familiar", escreve Elio Gaspari em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"Se for verdade, errou três vezes. Primeiro, porque revela vulnerabilidade. Depois, porque bateu no gabinete errado. Finalmente, porque ele não tem cartas para jogar baralho com o ministro Alexandre de Moraes", afirma.

Segundo o colunista, "com um pouco de empenho, Jair Bolsonaro poderia ter sabido que o senador Rodrigo Pacheco mandaria ao arquivo seu pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes".

"De duas, uma: 1) A assessoria parlamentar de Bolsonaro não presta; 2) Ela presta e ele queria criar um caso com o presidente do Senado", continua. "Para quem assumiu no dia 1º de janeiro de 2019 e semanas depois acordou com o desastre de Brumadinho, ele deveria ter procurado uma benzedeira".

