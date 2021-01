Elio Gaspari defende o "Fica Bolsonaro"

247 – O jornalista Elio Gaspari saiu em defesa do Fica Bolsonaro, em sua coluna desta quarta-feira, assim como fizera também um movimento pela permanência do golpista Michel Temer no poder. "Por estranho que pareça, o grito de guerra 'Fora Bolsonaro' é falta de agenda, como era falta de agenda o 'Fora Temer'. O governo do capitão é desastroso no varejo e no atacado. Diante de uma pandemia, todas as suas ideias e iniciativas estavam erradas. Sua 'nova política' aninhou-se no Centrão, o Brasil virou um pária. A tragédia do Amazonas mostrou que o pelotão palaciano gosta de ficar zangado; com João Doria, com a Pfizer, com a China e com quem disser que eles não sabem trabalhar. Mesmo assim, o capitão chegou ao Planalto pela vontade de 57,8 milhões de eleitores, e a Constituição diz que pode ficar lá até o dia 1º de janeiro de 2023", escreveu o jornalista.

"O grito de 'Fora Bolsonaro' é falta de agenda porque não tem base nem propósito. Não tem base parlamentar, e isso foi informado pela senadora Simone Tebet. Não tem base popular porque 28% dos entrevistados pelo Datafolha ainda acham que ele está fazendo o certo no combate à Covid. Sua popularidade está derretendo. O capitão é rejeitado por 40%, mas ainda tem o apoio de 31%. Admitindo que a velocidade desse desgaste prossiga, em um mês ele ainda terá 25% de admiradores", aponta Gaspari.

