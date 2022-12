Elon Musk anuncia sua saída do comando do Twitter, mas não fixa prazo

Apoie o 247

Reuters - O bilionário Elon Musk disse nesta terça-feira que deixará o cargo de presidente-executivo do Twitter assim que encontrar um substituto, mas ainda administrará algumas divisões importantes da plataforma de mídia social.

"Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para assumir o cargo! Depois disso, vou apenas comandar as equipes de software e servidores", escreveu Musk no Twitter.

A aquisição do Twitter por Musk por US$ 44 bilhões em outubro foi marcada por caos e controvérsia, com alguns investidores questionando se ele está muito distraído para também administrar adequadamente sua montadora de veículos elétricos Tesla Inc (TSLA.O), na qual ele está pessoalmente envolvido na produção e Engenharia.

Esta é a primeira vez que Musk menciona deixar o cargo de chefe da plataforma de mídia social, depois que os usuários do Twitter votaram para que ele renunciasse em uma votação, que o bilionário lançou na noite de domingo.

Na pesquisa, 57,5% de cerca de 17,5 milhões de pessoas votaram "sim". Musk havia dito no domingo que aceitaria os resultados. Ele não forneceu um prazo para quando deixará o cargo e nenhum sucessor foi nomeado.

