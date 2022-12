Em crise, CNN faz demissão em massa, fecha filial do Rio e manda embora Monalisa Perrone e Sidney Rezende

Contrato da jornalista com a emissora venceria em setembro de 2023. Empresa vem promovendo uma série de corte de gastos visando equilibrar as contas até março de 2023 edit

Agenda do Poder - Uma semana depois do pedido de demissão da CEO da emissora, a CNN Brasil começa um processo de demissões em massa para enxugar custos. A filial do Rio de Janeiro da CNN Brasil está sendo extinta.

Hoje foram anunciadas as demissões, no Rio, do apresentador Sidney Rezende, dos analistas Alexandre Borges e Fernando Molica, da gerente Helena Vieira, da repórter Bruna Carvalho, dos assistentes de produção Beatriz Puente e Lucas Janone e de um estagiário.

Também foi demitida nesta quinta-feira uma das apresentadoras mais importantes da CNN, Monalisa Perrone. A nova gestão da empresa optou pelo desligamento imediato da apresentadora, que estava a frente do Jornal da CNN desde abril.

A rede decidiu de que é melhor arcar com as custas da rescisão contratual da apresentadora, proporcional aos meses que faltavam para o término do contrato, do que seguir bancando seu salário.

Monalisa tinha o segundo maior salário da CNN, atrás apenas de Willian Waack. No meio do ano já tinha ocorrido um corte de pessoal no Rio. A decisão é cortar fortemente os custos em 2023 e concentrar as bases em São Paulo, sede da emissora, e Brasília, na capital federal.

