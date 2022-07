Em entrevista ao Financial Times, Lula diz que 'vai para o céu' se resolver fome e pobreza no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ao jornal britânico Financial Times que, caso vença as eleições de outubro, sua prioridade imediata será melhorar as condições de vida do povo brasileiro.

Questionado pelo veículo se ele pode matar os demônios da fome e da pobreza, o ex-presidente responde que, se conseguir este feito, ele "vai para o céu".

Lula ressaltou que a escolha de Geraldo Alckmin (PSB) para vice na chapa indica que ele não e um radical que vai atuar contra o empresariado. Além disso, diz estar "mais experiente e com uma vontade muito maior de acertar".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pré-candidato das forças democráticas e progressistas brasileiras reforçou ao jornal britânico algumas das afirmações que já vem fazendo em sua pré-campanha, como a proposta de revogar o teto de gastos, mudar a reforma trabalhista e o regime tributário para fazer os ricos pagarem mais impostos, informa a Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula ainda assegurou na entrevista que vai levar o Brasil de volta ao cenário global como uma grande potência ambientalmente responsável e socialmente consciente. E destacou a prioridade para a Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na entrevista, Lula disse que, após quatro anos de governo, Bolsonaro se tornou um pária da humanidade.

O jornal britânico considera que uma possível vitória de Lula nas eleições presidenciais brasileiras representaria "a virada política da década —senão do século".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE