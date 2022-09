Em vez de pedir perdão a Lula, Merval diz que ainda ex-presidente ainda não está perdoado

Apoie o 247

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, que trabalhou arduamente pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que abriu as portas para a ascensão do fascismo no Brasil, ainda não fez sua autocrítica, não pediu perdeu a Lula e, em vez disso, escreveu que Lula ainda não foi perdoado, em sua coluna desta quinta-feira.

"Se vencer no primeiro turno, o ex-presidente Lula não pode cair na esparrela de que a maioria dos eleitores terá votado nele por sua história, por seu carisma. Assim como Bolsonaro nunca foi dono dos 58 milhões de votos que teve em 2018, também Lula não será eleito no primeiro turno, se for, porque o PT, ou mesmo ele, detém a preferência hegemônica dos cidadãos brasileiros", escreve ele.

"Se Lula acha que estará perdoado e que todos estarão felizes caso ganhe no primeiro turno, está enganado. Uma parcela muito grande dos que votarão nele estará no dia seguinte de olho no que fará, exigindo que cumpra o que está insinuando nesta campanha", acrescenta. "A escolha de seu ministro da Fazenda será crucial para a manutenção de um apoio que apenas o petismo e a esquerda não lhe darão. Somente uma liderança política como Palocci poderia ter reagido às tentativas de sabotagem que os 'tucanos' chamados para ajudar no governo Lula sofreram. Quem será o político que exercerá esse papel? O ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha é muito citado, mas não me parece uma liderança capaz de resistir à máquina petista", acrescenta.

