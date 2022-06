Entre a eleição e a eventual posse de Lula, Bolsonaro pode destruir o que ainda falta, alerta Kotscho

Entre a eleição e a posse do novo presidente, diz o jornalista, não se sabe 'se ainda existirá Brasil' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Ricardo Kotscho, em artigo publicado no UOL neste domingo (26), alerta para a destruição que Jair Bolsonaro (PL) pode promover entre sua derrota na eleição em outubro e a eventual posse do ex-presidente Lula (PT) em janeiro de 2023.

"O melhor que podemos esperar é não acontecer nada, o Brasil simplesmente parar de funcionar, diante do vácuo de poder antes da posse do presidente eleito. O pior é o capitão aproveitar o tempo que lhe restará para destruir de vez o que ainda falta, apagar arquivos que podem incriminá-lo e dar uma anistia geral, ampla e irrestrita a ele mesmo, à família e aos devotos", afirma.

Kotscho diz que não sabe 'se ainda existirá' Brasil depois que a população pôr fim ao governo Bolsonaro nas urnas. "Entre outubro e janeiro, decidiremos em qual país queremos viver daqui para a frente, se até lá ainda existir Brasil, pelo menos como o conhecíamos antes desta tragédia humanitária, política, econômica e social dos últimos três anos e meio. Estou mais preocupado com o nosso destino do que com o dos bolsonaros, pai, filhos e seus espíritos nada santos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE