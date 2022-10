Entrevista em que Bolsonaro defendeu aborto de Jair Renan volta a circular nas redes

Apoie o 247

247 - Uma entrevista de Jair Bolsonaro à revista IstoÈ Gente, em fevereiro de 2000, foi resgatada pelos internautas para mostrar que o chefe do Executivo já defendeu o aborto. Na entrevista, Bolsonaro diz que o filho 04, Jair Renan, seria abortado.

À época, Bolsonaro disse que o aborto é uma decisão do casal. Ele falou da sua experiência com Ana Cristina. “Passei para a companheira. E a decisão dela foi de manter. Está ali, ó", respondeu Bolsonaro, apontando para uma foto de Jair Renan ainda bebê.

Na mesma entrevista, Bolsonaro afirmou que sua primeira experiência sexual foi com uma garota de programa.

O retorno da entrevista levou o nome do filho 04, Jair Renan, ao topo dos principais assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

