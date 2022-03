Equipe de Lula desmente fake news do jornalista bolsonarista Jorge Serrão e alerta: 'incentiva o confronto e a violência'

Comentarista da Jovem Pan vem utilizando as redes sociais para espalhar fake news contra opositores de Jair Bolsonaro e para incentivar a violência da militância bolsonarista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista bolsonarista Jorge Serrão, comentarista da Jovem Pan, voltou a usar as redes sociais para divulgar fake news contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto para o pleito presidencial de outubro. Serrão já teve o seu blog desativado pelo Twitter em setembro do ano passado.

Em um texto divulgado no site oficial de Lula, a equipe do ex-presidente alerta que “além da gravidade das mentiras publicadas, existe um outro ponto a ser considerado: por meio de opiniões inflamadas, Serrão incita o confronto e a violência da militância bolsonarista”.

“Prezamos pela democracia, pela liberdade de expressão e, principalmente, pelo debate qualificado de ideias, ainda que em lados completamente opostos da política. Isso é necessário e saudável para o país. Mas usar do jogo sujo que já foi feito em 2018 para conduzir uma campanha de mentiras é ser desleal com o povo brasileiro”, destaca o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE