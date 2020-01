"Esta guerra não é nossa e o Brasil entra nela de gaiato", diz Eliane Cantanhêde

247 – "A nota do Brasil sob o conflito abandonou a prudência tradicional da política externa e privilegiou o viés ideológico do governo Bolsonaro, com o danoso alinhamento automático a Trump. Rússia e China de um lado, Otan de outro, europeus discutindo freneticamente como negociar uma bandeira branca e evitar o pior, ou seja, uma guerra", diz a jornalista Eliane Cantanhêde, em sua coluna, sobre a desastrosa política externa de Ernesto Araújo.

"Se a situação degringolar de vez, o Brasil vai ser chamado a se posicionar mais explicitamente e até a agir. Cometerá um erro histórico se ceder ao chamamento, ou pressão, de Trump. Essa guerra não é nossa. O Brasil não tem nada a ganhar, só a perder, se entrar nela de gaiato", afirma.